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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Adalet Bakanlığı CTE 5.358 personel alımı ilanı: 2021 kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar Adalet Bakanlığı CTE 5.358 personel alımı ilanı: 2021 kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar Adalet Bakanlığı 5.358 personel alımı ilanı yayımlandı. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruya ilişkin detayları araştırıyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımında 4.918'i infaz ve koruma memuru olarak belirlendi. İlanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı CTE 5.358 personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte merak edilen her şey... Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:53
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru ve sınava ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı CTE 5.358 personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
23 Şubat'ta başlayan başvurular 12 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) Ortak Belgeler
1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,