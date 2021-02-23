Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik hafta! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Kritik hafta! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında son gelişmelerin görüşüleceği Bilim Kurulu Toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kısıtlamalar ile ilgili de son durumun görüşülmesi beklenen kritik toplantı öncesi vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. 'Yerinde karar' döneminin duyurulmasının ardından gözler normalleşme sürecine çevrildi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 23.02.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 13:12
Bilim Kurulu Toplantısı tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının hangi gün yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta toplantı salı günü gerçekleştirilmişti. Bu gelişmelerin ardından bugün toplantı olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Mart ayı ile birlikte hem kısıtlamaların kaldırılması hem de aşılama açısından kritik bir ay olacak. Normalleşme sürecine ilişkin detayların görüşüleceği Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek toplantının hangi gü yapılacağı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
"KONTROLLÜ BİR SALGIN DÖNEMİNDE GİDİYORUZ"
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında 1 Mart'tan itibaren normalleşmeye geçmeye hazırlanan Türkiye'de salgının kontrollü bir döneme girdiğini belirtti. Mutasyonlu virüsün henüz yaygın olmadığını hatırlatan Ertuğrul, "Yaygın varyantı olmadığını biliyoruz. Eğer yaygın varyant haline geçerse zaten olgu sayıları daha da artar. Şu anda kısmi kısıtlamalar nedeniyle olgu sayılarımız düşmüyor ama yükselmiyor" dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında 1 Mart'tan itibaren Türkiye'de normalleşmeye geçilmesini değerlendirdi. Vaka sayılarının bazı bölgelerde artış göstermesinde mutasyonlu virüsün etkisi olmadığını söyleyen Ertuğurul,
"Vakaların yayılmasında şu an için mutasyonlu virüs etkili değil. Kısmi kısıtlamalardan dolayı 6 bin ila 8 bin arasında vaka sayısına sıkışmış durumdayız. Bunu daha da aşağıya çekemiyoruz, mutasyonlu virüsün henüz yaygın olmadığını, yaygın varyantı olmadığını biliyoruz. Eğer yaygın varyant haline geçerse; zaten olgu sayıları bu seviyede durmaz daha da artar. Şu anda kısmi kısıtlamalar nedeniyle olgu sayılarımız düşmüyor ama yükselmiyor da. Kontrollü bir salgın döneminde gidiyoruz" diyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği 'illere göre kademelendirmeye gidileceği' açıklamasını Prof.Dr. Ertuğrul değerlendirdi:
"Aslında puanlama sisteminden söz edemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğinden farklı bir biçimde illere göre 100 bin kişide görülen olgu sayısına göre bir kademelendirilme yapılacak. İller, düşük, orta, yüksek ve çok riskli iller olmak üzere dört kategoride incelenecek. Buna göre 100 binde kaç olgu görüldüğü hesaplanacak, bakılacak ve bunun bir sınıflaması yapılacak. Bunun nasıl yapılacağı henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı.