Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında 1 Mart'tan itibaren Türkiye'de normalleşmeye geçilmesini değerlendirdi. Vaka sayılarının bazı bölgelerde artış göstermesinde mutasyonlu virüsün etkisi olmadığını söyleyen Ertuğurul, "Vakaların yayılmasında şu an için mutasyonlu virüs etkili değil. Kısmi kısıtlamalardan dolayı 6 bin ila 8 bin arasında vaka sayısına sıkışmış durumdayız. Bunu daha da aşağıya çekemiyoruz, mutasyonlu virüsün henüz yaygın olmadığını, yaygın varyantı olmadığını biliyoruz. Eğer yaygın varyant haline geçerse; zaten olgu sayıları bu seviyede durmaz daha da artar. Şu anda kısmi kısıtlamalar nedeniyle olgu sayılarımız düşmüyor ama yükselmiyor da. Kontrollü bir salgın döneminde gidiyoruz" diyor.