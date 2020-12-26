Son dakika | Türkiye'de bir ilk daha! Enerjide önemli hamle! Başkan Erdoğan açılışını yaptı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretim tesisi bugün açıldı. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, bugün Başkan Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programla gerçekleşti. Başkan Erdoğan açılışta "Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin etmeyi planlıyoruz." diyerek önemli bir müjdeyi de vermiş oldu.

AA Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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