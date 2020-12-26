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Haberler Galeri Son dakika | Türkiye'de bir ilk daha! Enerjide önemli hamle! Başkan Erdoğan açılışını yaptı

Son dakika | Türkiye'de bir ilk daha! Enerjide önemli hamle! Başkan Erdoğan açılışını yaptı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretim tesisi bugün açıldı. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, bugün Başkan Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programla gerçekleşti. Başkan Erdoğan açılışta "Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin etmeyi planlıyoruz." diyerek önemli bir müjdeyi de vermiş oldu.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 17:03
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Son dakika | Türkiye'de bir ilk daha! Enerjide önemli hamle! Başkan Erdoğan açılışını yaptı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Türkiye'de bir ilk daha! Enerjide önemli hamle! Başkan Erdoğan açılışını yaptı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye'de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

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Son dakika | Türkiye'de bir ilk daha! Enerjide önemli hamle! Başkan Erdoğan açılışını yaptı

BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞTA MÜJDEYİ VERDİ
"Açılışını yaptığımız bu tesis çabalarımızın son örneğini teşkil ediyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahibiz."

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Son dakika | Türkiye'de bir ilk daha! Enerjide önemli hamle! Başkan Erdoğan açılışını yaptı

"Bor yatakları lityum da içeriyor. ETİ Maden atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat üretimi gerçekleştirildi. Halihazırda tamamını ithal ettiğimiz lityum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılamış olacağız. "Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin etmeyi planlıyoruz. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayarlarda bu lityum kullanılacaktır. Ayrıca tesisten temiz su temin edilecek."

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Son dakika | Türkiye'de bir ilk daha! Enerjide önemli hamle! Başkan Erdoğan açılışını yaptı
Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde, daha önce ilk lityum karbonat üretilmişti.