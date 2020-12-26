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Son dakika | Hudut Kartalları terörist avında! 2 metre karın içinde hainlere geçit vermiyorlar
Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Şehit Astsubay Mekan Şahin üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, 7/24 nöbet tutarak, dosta güven, düşmana korku veriyorlar. 4 yıl önce kurulan modüler üs bölgesine, bugüne kadar sızma girişiminde bulunmak isteyen 4 terörist öldürülürken, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilerek etkisiz hale getirildi.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:43
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