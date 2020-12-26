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Son dakika | Hudut Kartalları terörist avında! 2 metre karın içinde hainlere geçit vermiyorlar

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Şehit Astsubay Mekan Şahin üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, 7/24 nöbet tutarak, dosta güven, düşmana korku veriyorlar. 4 yıl önce kurulan modüler üs bölgesine, bugüne kadar sızma girişiminde bulunmak isteyen 4 terörist öldürülürken, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilerek etkisiz hale getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:43
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Son dakika | Hudut Kartalları terörist avında! 2 metre karın içinde hainlere geçit vermiyorlar

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kuzey Irak tarafındaki Metina Bölgesi'ne ise sadece 5 kilometre mesafede bulunan Tepeşin bölgesine, 13 Mayıs 2016'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Mekan Şahin'in ismi verildi.

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Son dakika | Hudut Kartalları terörist avında! 2 metre karın içinde hainlere geçit vermiyorlar

Aselsan'ın geliştirdiği tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla donatılan üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, 7/24 eller tetikte gözetleme yapıp, terörist sızmalarına karşı önlem alıyorlar.

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Son dakika | Hudut Kartalları terörist avında! 2 metre karın içinde hainlere geçit vermiyorlar

Kış aylarında yer yer 5 metre karın bulunduğu üs bölgesinde, en ufak bir hareketlilikte ise terör hedefleri ağır silahlarla ateş altına alınıyor.

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Son dakika | Hudut Kartalları terörist avında! 2 metre karın içinde hainlere geçit vermiyorlar

KAR KALINLIĞI YER YER 5 METREYİ BULUYOR
Mehmetçik,, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor.

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Son dakika | Hudut Kartalları terörist avında! 2 metre karın içinde hainlere geçit vermiyorlar

Bölgede uzun ve çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı zaman zaman 5 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor.