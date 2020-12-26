Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? Corona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler alınmaya devam ediyor. Salgının önüne geçmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının yılbaşında da devam edeceği bildirilmişti. Yeni yıl için gün sayarken, arama motorlarında en çok sorgulanan kelimeler arasında "yılbaşı tatili" oldu. Peki, yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte merak edilenler...