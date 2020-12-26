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Beklenen açıklama: Yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yeni yıl için geri sayım başlarken, milyonlarca kişinin aklında tatil soruları oluşmaya başladı. Pandemi nedeniyle yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte tatil sürenin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar açıklandı. Peki, yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 15:00
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