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Haberler Galeri Beklenen açıklama: Yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Beklenen açıklama: Yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yeni yıl için geri sayım başlarken, milyonlarca kişinin aklında tatil soruları oluşmaya başladı. Pandemi nedeniyle yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte tatil sürenin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar açıklandı. Peki, yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 15:00
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Beklenen açıklama: Yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? Corona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler alınmaya devam ediyor. Salgının önüne geçmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının yılbaşında da devam edeceği bildirilmişti. Yeni yıl için gün sayarken, arama motorlarında en çok sorgulanan kelimeler arasında "yılbaşı tatili" oldu. Peki, yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: Yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene 1 Ocak Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

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Beklenen açıklama: Yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.

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Beklenen açıklama: Yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?

YILBAŞI YASAĞINDA MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Beklenen açıklama: Yılbaşı resmi tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?

YILBAŞINDA LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.