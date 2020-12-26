Son dakika | Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk lityum karbonat üretim tesisinin açılışında konuştu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri açılış törenine video konfrens yönetmiyle katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri ve Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçidi açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı.

"ANKARA'YA GERÇEK BİR BAŞKENT GÖRÜNÜMÜ KAZANDIRMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz." dedi.

"HİÇBİR BAŞARILARI OLMAYANLARI MİLLETİMİZ GAYET İYİ TANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler." diye konuştu.

Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, HAK ETTİĞİNİ MUTLAKA ALACAKTIR"

Erdoğan, "Türkiye, yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek, ne muhalefet kullanılarak, ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları harekete geçirilerek yolundan döndürülebilir." ifadelerini kullandı.

"İCRAATLARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ne Avrupa ile ne Amerika ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"2021 YILI MİLLETİMİZE SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ DEMOKRATİK VE EKONOMİK REFORMLAR YILI OLACAKTIR"

Erdoğan, "Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya anlaşmaya birlikte hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELEMİZİ KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜRKEN YATIRIMI, ÜRETİMİ, TİCARETİ DE KESİNLİKLE İHMAL ETMİYORUZ"

Erdoğan, "Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN DOĞAL GAZDA DIŞARIYA BAĞLILIĞINI CİDDİ ORANDA AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"SON 4 YILDA 4,4 MİLYON METRE SONDAJ GERÇEKLEŞTİRİLEREK BU ALANDA TARİHİ BİR REKOR KIRILDI"

Erdoğan, "Sadece son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz." dedi.

Erdoğan, bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planladıklarını belirterek, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935'ten 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yapmıştır. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi. 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz. Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organize bir saldırıya uğramaktadır. Türkiye'nin yer altı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu yönde attığı adımların sabote edilmesidir. Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz."