DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı. 2020 DGS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar 5 Kasım itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet adresinden ek tercih işlemlerini yapabilecekler. En çok merak edilenlerden biri de boş kontenjanlar listesi oldu. Yayımlanan kılavuz ile birlikte ek kontenjanlar da açıklandı. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte DGS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2020 DGS boş kontenjanlar ve taban puanlar listesi...