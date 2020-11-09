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Kadro dağılımı ve şartlar: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağı müjdelenmişti. Bu gelişmelerin ardından personel alımının hangi kadrolara yapılacağı ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlanmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 13:48
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Kadro dağılımı ve şartlar: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası hastanelere 18 bin personel alımı yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yeni alımların olup olmayacağı merak ediliyord. Müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağını söyledi. Şimdi ise gözler kadro dağılımı be başvuru şartlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvurular ne zaman? İşte haberin detayları..

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Kadro dağılımı ve şartlar: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvurular ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihi, alım yapılacak iller, kadro dağılımı ve şartlar yayımlanacak ilan ile belli olacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada kasım ayının ilk haftası ilanın yayımlanacağını duyurdu. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kadro dağılımı ve şartlar: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvurular ne zaman?

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." dedi.

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Kadro dağılımı ve şartlar: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvurular ne zaman?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki 18 bin kişilik personel alımında en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımının da hemşire pozisyonu ağırlık olmak üzere şu kadrolara olması bekleniyor:

18 bin kişilik son alımda branş dağılımı şu şekildeydi:

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Kadro dağılımı ve şartlar: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvurular ne zaman?

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).