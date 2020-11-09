Kadro dağılımı ve şartlar: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağı müjdelenmişti. Bu gelişmelerin ardından personel alımının hangi kadrolara yapılacağı ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlanmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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