Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine kararları...

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı. Yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 17:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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