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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine kararları... Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine kararları... Son dakika... Sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı. Yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 17:18
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısının ardından sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısını ardından açıklama yapması bekleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HANGİ İLLERDE?
Saat 15.55'te başlayan Kabine toplantısının ardından alınacak yeni tedbirler belli olacak. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
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Bilim Kurulu tarafından eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi, okulların tatilinin uzatılması, bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağının yeniden uygulanması yönünde tavsiyelerin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
KABİNENİN GÜNDEMİNDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı. Toplantıda ekonomideki son durum, yeni tip koronavirüsle mücadelede atılabilecek adımlar, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durumu ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, geçtiğimiz hafta atanan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk kez katılacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda en önemli gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak.
BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Kabine toplantısında son dönemde etkisini arttıran koronavirüsle mücadelede alınabilecek ilave tedbirler de değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmasının detayları, kabinenin bir başka gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadele sürecine ilişkin kabineyi bilgilendirecek.
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE AÇIKLADI
Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün kabine toplantısında önemli tedbirlerin ve kararların alınacağı ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nn tavsiyesi sonrası gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Koronavirüs tedbirleri genişletilecek mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Hangi yeni tedbirler alınacak? Somut tedbirler alınacak mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;