Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatilden sonra 6, 7, 10, ve 11. sınıflar açılacak mı? Yüz yüze, online eğitim... MEB son dakika: Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatilden sonra 6, 7, 10, ve 11. sınıflar açılacak mı? Yüz yüze, online eğitim...
6, 7, 10, ve 11. sınıflar açılacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kademeli eğitime başlayan sınıfların olmasından dolayı diğer sınıflar için alınacak karar merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise yakından takip edilecek. Tüm sınıflar için yüz yüze eğitime başlama tarihi için MEB tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Kasım ara tatilden sonra 6, 7, 10, ve 11. sınıflar açılacak mı? Yüz yüze, online eğitim...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 17:12
Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatilden sonra 6, 7, 10, ve 11. sınıflar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği sorunun yanıtı için gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısında 6, 7, 10, ve 11. sınıflar için karar alınması bekleniyor. Kasım ara tatilinde olan öğrenciler ise okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını sorguluyor. İşte, tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatilden sonra 6, 7, 10, ve 11. sınıflar açılacak mı? Yüz yüze, online eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜM SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? KASIM ARA TATİLDEN SONRA 6, 7, 10, VE 11. SINIFLAR AÇILACAK MI?
Kasım ara tatili MEB 2020-2021 eğitim yılı takvimine göre; 16 Kasım tarihinde başlayarak 20 Kasım'da sona erecek. Okulların 23 Kasım tarihinde tüm sınıflar için açılacağı iddiası ise sürüyor.
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Okullar için gelecek son dakika açıklamasına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü salgının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada okullarla ilgili de detaylara değindi...
"Okullarda da yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir." ifadelerini kullandı...
23 KASIM'DA OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son olarak gerçekleştirdiği basın toplantısında "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:
"23 Kasım resmi bir açıklama değil... Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz. Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz"
Bu açıklamaya göre; 23 Kasım'da okulların tamamen yüz yüze eğitime geçeceği yönündeki iddiaların henüz resmi bir açıklama olmadığından doğruluk taşımadığı bildirilmiş oldu...
BAKAN SELÇUK'TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."