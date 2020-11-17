Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir...

Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda, koronavirüse karşı alınacak önlemler ile sokağa çıkma kısıtlamasının görüşülmesi bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan kısıtlamalar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 18:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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