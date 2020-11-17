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Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir...

Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir...

Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda, koronavirüse karşı alınacak önlemler ile sokağa çıkma kısıtlamasının görüşülmesi bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan kısıtlamalar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 18:07
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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir...

Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenlemeye gidildi. Bu gruptaki kişilere belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının genişletilip genişletilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Daha önce yayımlanan genelge ile 81 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmişti. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir...

81 İLDE 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri bireylerin sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir...

Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Antalya, Samsun, Mersin, Balıkesir...

Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.