KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklar sürerken, ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi ve sınav giriş yerlerinin açıklandığı duyuruldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte haberin detayları...