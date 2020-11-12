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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama: ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS sınav giriş belgesi... KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama: ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS sınav giriş belgesi...
Son dakika... KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2020 KPSS ortaöğretim sınavına başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 14:29
KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklar sürerken, ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi ve sınav giriş yerlerinin açıklandığı duyuruldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN... KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları, 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş ypaarak ulaşabilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.