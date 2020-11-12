Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Korona aşısı ne zaman çıkacak? Pfizer corona virüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Onay çıkması ile... Son dakika: Korona aşısı ne zaman çıkacak? Pfizer corona virüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Onay çıkması ile... Son dakika... Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Mart ayından bu yana Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu Pfizer'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti. Peki, korona aşısı ne zaman çıkacak? Pfizer corona virüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 17:18
Son dakika... Korona aşısı ne zaman çıkacak? Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının virüse karşı yüzde 70'dan fazla etkili olduğu müjdesi gelmişti. Bu gelişmelerin ardından aşının ne zaman çıkacağı ve hangi tarihte Türkiye'ye geleceği merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, korona aşısı ne zaman çıkacak? Pfizer corona virüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KORONA AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?
'Aşı Türkiye'ye ne zaman gelecek?', sorusuna yanıt olarak detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
Aralık ayı içerisinde aşıya onay çıkmasının beklendiğini aktaran Hacıalioğlu, aşının 2021 yılının ilk çeyreğinde insanların hizmetine sunulacağını söyledi. Aşı Faz 3 aşamasında test ediliyor. Sonuçlar olumu çıkarsa Aralık ayında bu aşıya onay çıkacak. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Protokolün imzalanması durumunda 2021'in ilk üç ayında aşı dozlarının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, "kaç doz aşıya ihtiyaç var" ve "bu aşılar ne zaman gerekli" taleplerini firmalara iletecek.
KOVİD-19 AŞISI HAKKINDA
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirildi.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı BNT162b1 adlı aşı adayının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu belirtildi.
Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilen açıklamada, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı vurgulandı.
Açıklamada, bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurulmasının planladığı ifade edilerek, bulgunun, herhangi bir Kovid-19 aşısının, ticari olarak ruhsatlandırmadan önceki son aşama olan 3. aşama denemelerindeki ilk bağımsız analizinin sonucu olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel olarak aşının 3. aşama çalışmalarının ilk ara analizinin, aşının "Kovid-19'u etkili bir şekilde önleyebileceğine dair kanıt sağladığını" belirterek, "Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir." ifadesini kullandı.
Şahin, "10 ay önce söz konusu aşıyı bulma yolculuğuna çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu. Özellikle bugün, hepimiz salgında ikinci bir dalganın ortasındayken ve birçoğumuz kısıtlamalara maruz kalırken, bu salgını sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda bu dönüm noktasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.