Peş peşe havalandılar! Nefes kesen anlar...

Son dakika haberine göre; Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.

Giriş Tarihi: 08.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 12:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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