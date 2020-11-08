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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim iptal mi olacak? 2020-2021 dönemi okullar... MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim iptal mi olacak? 2020-2021 dönemi okullar...
Okullar yeniden kapanacak mı? Mart ayında koronavirüsün etkisini göstermesinin ardından okullar ve üniversiteler online eğitim sistemine geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı sınıflar için kademeli eğitim kararı alınarak yüz yüze eğitim süreci başlamıştı. Günlük koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı veliler ve öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. ahaber.com.tr olarak konuyu yazımızda ele aldık. İşte, Okullar yeniden kapanacak mı? Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim iptal mi olacak? 2020-2021 dönemi okullar...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 16:10
Okullar yeniden kapanacak mı? Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlama süreci başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında veliler ve öğrenciler okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Gelecek son dakika açıklaması milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Okullar yeniden kapanacak mı? Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim iptal mi olacak? 2020-2021 dönemi okullar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
MEB tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Okulların açılmasına yönelik açıklama geldiği anda haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TÜM SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan son dakika açıklamaları yakından takip edilirken milyonlarca öğrenci ve veli uzunca bir süredir "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok ciddi adımların atılmasıyla beraber verilen son kararda 5. ve 9. Sınıfların 2 Kasım itibarıyla okullarına döneceği ifade edilmişti. Gelen bilgiye göre ise önümüzdeki günlerde kalan sınıfların yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili olarak değerlendirmeler yapılacağı bildirildi
DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA DÖNECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu...
"(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
İfadelerini kullandı...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı
"Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. "