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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika! Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi olacak? MEB son dakika! Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi olacak?
Son dakika... Okullar yeniden kapanacak mı? Koronavirüs salgını sürecinde okullar uzaktan eğitim modeline geçmiş, öğrenciler EBA TV üzerinden eğitimlerine devam etmişti. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte ilkokul ve ortaokulların bazı sınıfları yeniden yüz yüze eğitime dönüş yapmıştı. Günlük vaka sayılarında yeniden artışın yaşanması okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. İşte, okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi olacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 17:27
Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili gelişmeler milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı yönündeki açıklamalar merak ediliyor. Kademeli olarak açılan sınıfların yüz yüze eğitim süreci yakından takip ediliyor. İşte, Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR KAPANIR MI?
Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2 KASIM'DA HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.
HAFTADA 2 GÜN
Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.