Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili gelişmeler milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı yönündeki açıklamalar merak ediliyor. Kademeli olarak açılan sınıfların yüz yüze eğitim süreci yakından takip ediliyor. İşte, Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi olacak?