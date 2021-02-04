Son dakika: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2020 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak?

Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavına katılan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bekçilik sonuçları ile ilgili Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2020 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.02.2021 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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