Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef aldı. Azerbaycan'ın Terter kenti harabe şehre döndü. A Haber ekibi harabeye dönen binaları görüntüledi. Terter halkı Ermeni bombardımanına karşı sığınaklarda yaşıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri aktarırken harabeye dönmüş evinin önünde oturan 15 yaşındaki Terane İsmailli'yi gördü. Terane yaşadıklarını, hasar görmüş evini ve savaşı A Haber'e anlattı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef aldı. Azerbaycan'ın Terter kenti harabe şehre döndü. A Haber ekibi harabeye dönen binaları görüntüledi. Terter halkı Ermeni bombardımanına karşı sığınaklarda yaşıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri aktarırken harabeye dönmüş evinin önünde oturan 15 yaşındaki Terane İsmailli'yi gördü. Terane yaşadıklarını, hasar görmüş evini ve savaşı A Haber'e anlattı.