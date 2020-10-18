VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. VGM bursu için yükseköğretim ve ortaöğretim başvurular ayrı şekilde alınıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde başvurular 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Öğrenciler ve veliler burs sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...