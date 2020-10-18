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18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. VGM bursu için yükseköğretim ve ortaöğretim başvurular ayrı şekilde alınıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde başvurular 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Öğrenciler ve veliler burs sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 15:44
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler yapılacak açıklamayı bekliyor. Ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. Öğrencilere destek amacıyla ödenen burs tutarı 75 TL olarak belirlenmişti. 2020 – 2021 eğitim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan ortaöğrenim eğitim yardımı 9 ay süreyle ödeniyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.