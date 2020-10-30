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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dilay Kemer kimdir, neden öldü? FB TV sunucusu Dilay Kemer'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Dilay Kemer kimdir, neden öldü? FB TV sunucusu Dilay Kemer'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer neden öldü? Uzun süredir kanser tedavisi gören FB TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti. Dilay Kemer uzun süre Fenerbahçe Televizyonu'nda spiker olarak görev almıştı. Acı haberi, Dilay Kemer'in ailesi "Biricik kızımızı canımızı Dilayımızı kaybettik malesef!" şeklinde duyurdu. Peki, Dilay Kemer kimdir, neden öldü? FB TV sunucusu Dilay Kemer'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? İşte Dilay Kemer'in hayat hikayesi... Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:44
Dilay Kemer kimdir, neden öldü? Uzun süredir tedavi gören FB TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti. Dilay Kemer uzun süre Fenerbahçe Televizyonu'nda spiker olarak görev almıştı. Son olarak sosyal medya hesabından ikinci kez hastalığa yakalandığını duyuran Kemer, amansız hastalığa karşı verdiği savaşı kaybetti. Peki, Dilay Kemer kimdir, neden öldü? FB TV sunucusu Dilay Kemer'in hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? İşte Dilay Kemer hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR DİLAY KEMER KİMDİR?
Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimi için İstanbul'a gelen Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.
DİLAY KEMER'İN HASTALIĞI NEYDİ?
Dilay Kemer bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak,
"Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer vermişti.
Dilay Kemer geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan şu mesajı paylaşmıştı:
"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."