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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede

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Giriş: 30.10.2020 09:25
Güncelleme:30.10.2020 09:52
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan işgalci Ermenistan cephe hattına çocukları ve eli silahlı papazları gönderiyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı. Ulak, canlı yayında Ermenistan'ın gerçek yüzünü gösteren belgeleri paylaştı.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan işgalci Ermenistan cephe hattına çocukları ve eli silahlı papazları gönderiyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı. Ulak, canlı yayında Ermenistan'ın gerçek yüzünü gösteren belgeleri paylaştı.

Son dakika: İşgalci Ermenistanın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN GERÇEK YÜZÜ! ELİ SİLAHLI PAPAZLAR VE ÇOCUKLAR CEPHEDE

İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü!
İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü!
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