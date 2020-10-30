- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan işgalci Ermenistan cephe hattına çocukları ve eli silahlı papazları gönderiyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı. Ulak, canlı yayında Ermenistan'ın gerçek yüzünü gösteren belgeleri paylaştı.
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan işgalci Ermenistan cephe hattına çocukları ve eli silahlı papazları gönderiyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı. Ulak, canlı yayında Ermenistan'ın gerçek yüzünü gösteren belgeleri paylaştı.