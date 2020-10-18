18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2020 10:23
Güncelleme:18.10.2020 10:23
Son dakika haberi...İşgalci Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef almasının yankıları devam ediyor. Ermenistan ordusunun genç, yaşlı, kadın, çocuk diye ayırt etmeden vurduğu noktalardan biri de Terter kentiydi. Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek gece boyunca Cebrayil ve çevresini bombaladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.

Son dakika haberi...İşgalci Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef almasının yankıları devam ediyor. Ermenistan ordusunun genç, yaşlı, kadın, çocuk diye ayırt etmeden vurduğu noktalardan biri de Terter kentiydi. Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek gece boyunca Cebrayil ve çevresini bombaladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.

Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ! GENÇ- YAŞLI - KADIN- ÇOCUK DEMEDEN KATLİAM YAPTILAR

Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti!
Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti!
İzmir'de çevre felaketi!
İzmir'de çevre felaketi!
2020 Ankara'sında su çilesi!
2020 Ankara'sında su çilesi!
Başkan Erdoğan'dan Fatih paylaşımı: Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?
Başkan Erdoğan'dan Fatih paylaşımı: Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Ekim Cumartesi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Ekim Cumartesi
8 yıllık rezerv sonrası ekonomide hedef 2030'lu yıllar
8 yıllık rezerv sonrası ekonomide hedef 2030'lu yıllar
Hain saldırının olduğu noktada flaş açıklamalar!
Hain saldırının olduğu noktada flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan personele seslendi
Başkan Erdoğan personele seslendi
Rezerv kaynakları ekonomi için ne ifade ediyor?
Rezerv kaynakları ekonomi için ne ifade ediyor?
Katliam! 28 yıl sonra aynı senaryo...
Katliam! 28 yıl sonra aynı senaryo...
Başkan Erdoğan Fatih gemisinde!
Başkan Erdoğan Fatih gemisinde!
Bu kaynak ne anlama gelecek?
Bu kaynak ne anlama gelecek?
Daha Fazla Video Göster