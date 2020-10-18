Son dakika haberi...İşgalci Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef almasının yankıları devam ediyor. Ermenistan ordusunun genç, yaşlı, kadın, çocuk diye ayırt etmeden vurduğu noktalardan biri de Terter kentiydi. Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek gece boyunca Cebrayil ve çevresini bombaladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.

Son dakika haberi...İşgalci Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef almasının yankıları devam ediyor. Ermenistan ordusunun genç, yaşlı, kadın, çocuk diye ayırt etmeden vurduğu noktalardan biri de Terter kentiydi. Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek gece boyunca Cebrayil ve çevresini bombaladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.