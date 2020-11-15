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TSK'ya özel üretildi! Savunma Sanayii'nden dev hamle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve özel saha operasyonları için sağlam, hafif ve işlevsel yapısı olan el bombası kutusunun yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 17:16
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TSK'ya özel üretildi! Savunma Sanayii'nden dev hamle

Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam etiklerini belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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TSK'ya özel üretildi! Savunma Sanayii'nden dev hamle

"EBK-M44 el bombası kutusu, meskûn mahal ve özel saha operasyonları için sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildi.

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TSK'ya özel üretildi! Savunma Sanayii'nden dev hamle

Her türlü çevre koşuluna uygun EBK-M44, 2 saniye içinde silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veriyor. Çift emniyet sistemli EBK-M44, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkânıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor.

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TSK'ya özel üretildi! Savunma Sanayii'nden dev hamle

Kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük olan EBK-M44, girdiği tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayarak TSK'nın envanterine girmeye hazır hale geldi."

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TSK'ya özel üretildi! Savunma Sanayii'nden dev hamle