TSK'ya özel üretildi! Savunma Sanayii'nden dev hamle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve özel saha operasyonları için sağlam, hafif ve işlevsel yapısı olan el bombası kutusunun yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 17:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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