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Haberler Galeri Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasından kısıtlama kararları yakından takip ediliyor. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar ve açıklamalar son günlerin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Mart ve Nisan ayında kapatılan bazı mekanlar daha sonra normalleşme sürecinde yeniden açılmıştı. Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 20:06
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Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan aylarında mekanlar için kısıtlamalara gidilmişti. Kafeler, berberler, restoranlar, spor salonları ve düğün salonları hakkında alınacak yeni kararlar ise yakından takip ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı yönünde merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim."

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Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

CANLI MÜZİK SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul özelinde veya temaslı iller ve ilçeler özelinde bir kısıtlama söz konusu olur mu? İstanbul'da son dönemde akşamları yapılan korona partileri de gündemde, bu konularda neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

"Bilim Kurulu'nda da gündeme gelmiş oldu. Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Önümüzdeki günler bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bu öneri doğrultusunda bir duyuru yapmış olur."

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Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891'e ulaştı. Hasta sayısı 404 bin 894'e, vefat sayısı 11 bin 233'e, ağır hasta sayısı 3 bin 230'a, aktif hasta sayısı 46 bin 867'ye çıktı oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.