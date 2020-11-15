TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891'e ulaştı. Hasta sayısı 404 bin 894'e, vefat sayısı 11 bin 233'e, ağır hasta sayısı 3 bin 230'a, aktif hasta sayısı 46 bin 867'ye çıktı oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.