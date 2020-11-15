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Son dakika: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...
Mekanlar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasından kısıtlama kararları yakından takip ediliyor. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar ve açıklamalar son günlerin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Mart ve Nisan ayında kapatılan bazı mekanlar daha sonra normalleşme sürecinde yeniden açılmıştı. Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, spor salonları, kafeler, berberler son dakika kapanıyor mu? İşte duyurular...
Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 20:06
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