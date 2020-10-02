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Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan'ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan'ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.