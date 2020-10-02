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Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi

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Giriş: 02.10.2020 11:19
Güncelleme:02.10.2020 11:31
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan'ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan'ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.

Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi SON DAKİKA: ERMENİ ASKERLERİ ZIRHLILARINI BIRAKIP KAÇTI! A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

Ermeniler zırhlıları bırakıp kaçtı
Ermeniler zırhlıları bırakıp kaçtı
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