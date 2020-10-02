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Haberler Galeri Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!

Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!

Milyonlarca öğrenci eğitimde yeni dönem heyecanını yaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 yılı 1. dönem üniversitelerde eğitimin online yapılmasına karar verilmişti. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konular arasında KYK başvuruları yer almıştı. KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 13:36
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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Milyonlarca öğrenci tarafından yurt ve burs başvurularının başlangıç tarihi merak ediliyor. Eğitimde yeni dönemin başlaması ile birlikte üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler yurt be burs başvuru yapmak istiyorlar. KYK tarafından başvurular ile ilgili açıklama gelmişti. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.

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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.