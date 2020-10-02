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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
Milyonlarca öğrenci eğitimde yeni dönem heyecanını yaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 yılı 1. dönem üniversitelerde eğitimin online yapılmasına karar verilmişti. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konular arasında KYK başvuruları yer almıştı. KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 13:27Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 13:36
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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!
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Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!