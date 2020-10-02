Beklenen tarih yaklaşıyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK'dan başvuru açıklaması!

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Milyonlarca öğrenci tarafından yurt ve burs başvurularının başlangıç tarihi merak ediliyor. Eğitimde yeni dönemin başlaması ile birlikte üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler yurt be burs başvuru yapmak istiyorlar. KYK tarafından başvurular ile ilgili açıklama gelmişti. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...