YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılmasının ardından kayıtların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği duyuruldu. Üniversite ek kayıt işlemleri sırasında kullanılacak belgeler de araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte üniversite kayıt tarihleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 11:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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