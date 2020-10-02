02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılmasının ardından kayıtların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği duyuruldu. Üniversite ek kayıt işlemleri sırasında kullanılacak belgeler de araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte üniversite kayıt tarihleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 11:29
  • 1
  • 10
YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

YKS ek tercih kayıtları nasıl yapılır? 2020 yılına ilişkin YKS tercih süreçleri tamamlandı. İlk tercih döneminde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğenciler, 17-23 Eylül tarihlerinde ek tercih yapmıştı. Sonuçlar bugün erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından ek kayıt tarihleri konusunda araştırmalar başladı. Peki, YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

YS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

  • 3
  • 10
YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

  • 4
  • 10
YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

  • 5
  • 10
YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN