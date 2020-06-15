Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?

Son dakika... Düğün salonu kuralları belli oldu mu? Genelge yayımlandı mı? 16 Mart'tan bu yana kapalı olan düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden kapılarını açacak. Salonların açılış tarihinin belli olması ile birlikte evlilik hazırlığındaki çiftler salon kurallarını merak etmeye başladılar. Bu kapsamda, düğün ile ilgili genelgenin yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılıyor. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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