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Haberler Galeri Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?

Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?

Son dakika... Düğün salonu kuralları belli oldu mu? Genelge yayımlandı mı? 16 Mart'tan bu yana kapalı olan düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden kapılarını açacak. Salonların açılış tarihinin belli olması ile birlikte evlilik hazırlığındaki çiftler salon kurallarını merak etmeye başladılar. Bu kapsamda, düğün ile ilgili genelgenin yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılıyor. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 14:22
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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Düğün genelgesi yayımlandı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla düğün salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde düğün sezonun başlayacağı tarih belli oldu. 1 Temmuz'da yeniden açılacak düğün salonlarında kuralların nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?

DÜĞÜN GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

Düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden hizmet vermeye başlayacak. Düğün salonları ile ilgili genelge henüz yayınlanmadı. Düğün salonlarında uygulanacak kurallar, yayımlanacak genelge ile belli olacak. Konu ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?

CERRAHİ MASKELER GELİNLİKLERİN PARÇASI OLDU

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yöntemleri arasında önemli yere sahip cerrahi maskeler, evlilik hazırlığı yapan kadınların gelinlik kombinasyonlarının bir parçası haline geldi.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?

Düğün hazırlığını sürdüren çiftler, gelinlik mağazalarında yoğunluk oluşturuyor. Gelinlik alan çiftler, daha önceki dönemlere göre gelinliğe farklı bir parçayı daha dahil ediyor. Kovid-19'dan korunmak için hayati önem taşıyan maskelerinden, düğün ve nikah töreni sırasında da ayrılmak istemeyen çiftler, cerrahi maskelerini gelinliğin kumaşıyla süsleyerek farklı bir tarz oluşturuyor.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Adıyaman'da, artık gelinliklerde kişiye özel maske de tasarlanıyor.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?

Adıyaman'da gelinlik üretimi yapan Nazife Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla uzun süre iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını, şimdilerde ise düğün hazırlığı yapan çiftlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Düğünlerin 1 Temmuz itibarıyla başlaması yönünde hazırlıklarının sürdüğünü, bu süreçte verilen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu: