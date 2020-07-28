Koronavirüs aşısında sevindiren haber! 3 ay içinde... Corona aşısı bulundu mu, ne zaman çıkacak? Son dakika... Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası aşı çalışmaları başladı. Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 16 milyon 653 bin 606'ya ulaştı. Türkiye'de vaka sayılarında azalma umutlandırırken, aşı çalışmaları ile ilgili gelen haber sevindirdi. Peki, koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısında son durum nedir? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 28.07.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 13:41
Son dakika... Koronavirüs aşısı bulundu mu? Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası aşı çalışmaları başlamıştı. Türkiye'den koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren haber geldi. Aşı ile ilgili ar-ge çalışmalarını da tamamladıklarını vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, üç ay içinde insan denemelerinin başlayacağını duyurdu. koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısında son durum nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?
Koçak Farma Genel Müdürü ve CEO'su İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, koronavirüs aşısı ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Aşı ile ilgili ar-ge çalışmalarını da tamamladıklarını vurgulayan Dr. Koçak, şu bilgileri verdi:
"Bu aşı projesi tamamen firmamızın bir projesi. Firmamız zaten aşı üretiminde yıllardır deneyimi olan bir firma. Virüs aşıları konusunda oldukça uzun yıllardır deneyimimiz var. Bu çalışmamızı yürüten bilim insanları da kendi bünyemizde yer alan alanında oldukça yetkin kişiler. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ar-ge merkeziyiz. Burada yaklaşık 100 bilim insanı çalışıyor ve bunların bir kısmı da bu Kovid aşısı projesini yürütüyor. Aşı çalışmalarımızı yürüttüğümüz BSL 3 yani yüksek biyogüvenlik seviyesi olan laboratuvarımızda aşı üretim alanımız da mevcut. Burada yapılan aşı çalışmaları sonuçlandığında, üretimini de yine kendi bünyemizde, kendi tesislerimizde yapacağız. Türkiye'de hem laboratuvar hem de yüksek biyogüvenlik düzeyinde aşı üretim imkanı olan tek merkeziz." "ÜÇ AY İÇİNDE İNSAN DENEMELERİ BAŞLIYOR"
Kovid aşısında hayvan deneyleri aşamasına başladıklarını anlatan Dr. Koçak, 3 ay içerisinde insan denemelerine de başlayacaklarını açıklayarak "
Yaklaşık 3 ay içerisinde hayvan deneylerini, yani preklinik çalışmaları bitirip insanlardaki faz çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz. Bu faz çalışmaları da yaklaşık 6 ay sürecek. Sonuçlar olumlu olursa 2021'in ortalarında bizim aşımız da kullanım için hazır olacak. Hayvan çalışmalarında aşı hem deney hayvanlarına değişik dozlarda uygulanıyor, hem de hayvanlarda bağışıklık cevabı oluşturuyor mu, herhangi bir yan etki oluşuyor mu; bunlara bakıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar gayet iyi sonuçlar verdi. Bağışıklık yanıtı uygun düzeyde oldu, yan etki de gözlemlemedik. Ama asıl bağışıklık yanıtını insanlarda yapılacak olan faz çalışmalarında göreceğiz. Dünyada yürütülen diğer aşı çalışmalarında da ne kadar süreliğine bağışıklık oluşturacağına dair henüz net bir sonuç yok. Ama aşılar insanlara uygulandıktan sonra takip edilecek ve 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık periyotlarda antikor düzeyleri saptanarak ne kadar süreyle devam ettiği ortaya çıkacak" dedi.