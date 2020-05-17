Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?

Son dakika... Denize girmek yasak mı? Denize girmek ne zaman serbest olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar, yasağın ne zaman kalkacağını merak ediyor. Peki, denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı? İşte son gelişmeler...