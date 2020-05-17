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Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?
Son dakika... Denize girmek ne zaman serbest olacak? Denize girmek yasak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sahiller ve parklara girişler kısıtlanmıştı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar, yasağın ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki, denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:21Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:27