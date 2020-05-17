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Haberler Galeri Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?

Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?

Son dakika... Denize girmek ne zaman serbest olacak? Denize girmek yasak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sahiller ve parklara girişler kısıtlanmıştı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar, yasağın ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki, denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:27
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Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?

Son dakika... Denize girmek yasak mı? Denize girmek ne zaman serbest olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar, yasağın ne zaman kalkacağını merak ediyor. Peki, denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?

DENİZDE GİRMEK YASAK MI?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda yurt genelinde denize girmek yasaklandı. Normalleşme planı çerçevesinde plajların ne zaman açılacağı yönünde resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?

METEOROLOJİDEN SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

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Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?

Sıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve "uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık" değerlerini yer yer aşabileceği öngörülüyor.

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Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması önem taşıyor.