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Haberler Galeri Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerde çalışmalar devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanenin girişine "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:37
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Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanenin girişine "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı.

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Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerde çalışmalar devam ediyor.

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Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Bu kapsamda, 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastane binasına, "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı. Çevre uyarı tabelalarının hastane yerleşkesine konulduğu görüldü.

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Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik görül��yor. İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

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Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.