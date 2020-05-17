Yeşilköy Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerde çalışmalar devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanenin girişine "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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