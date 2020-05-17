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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 16 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, yarın ve 19 Mayıs'ta kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 12:51
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