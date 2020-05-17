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Haberler Galeri Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 16 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, yarın ve 19 Mayıs'ta kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 12:51
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı 18-19 Mayıs'ta var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 16 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

18-19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 ilde sokağa çıkma yasağı 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

16-17-18-19 Mayıs'ta Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

18-19 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.