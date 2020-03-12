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Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

Çekirge istilası nerede? Şubat ayında çok sayıda ülke çekirge sürüsüyle karşı karşıya kaldı. Hindistan ve Çin'de görülen çekirge istilasının İran ve Irak'ta da görülmesinin ardından en çok merak edilenlerden biride, çekirge sürüsünün Türkiye'ye gelip gelmediği oldu. Peki, çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:09
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Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?
Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede? Afrika ve Hindistan'da görülen çekirge sürüsü yönünü değiştirdi. Irak ve İran'da çekirge istilasının görülmesinin ardından sürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konuşulmaya başlandı. Çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal etti ve ekinler büyük zarar gördü. Peki, çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

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Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?
Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

ÇEKİRGE İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Çekirge sürüsü Türkiye'ye gelmedi. Ancak sürünün Irak ve İran'da görülmesinin ardından Türkiye'ye gelebileceği söyleniyor.

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Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?
Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

IRAK'TA ÇEKİRGE SÜRÜLERİ EKİNLERE SALDIRDI

Irak'ta büyük çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti.

Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi.

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Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?
Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

BM: ÇÖL ÇEKİRGELERİ YENİDEN ÜREMEYE BAŞLADI

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu.

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Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?
Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.