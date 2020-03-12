Son dakika: Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

Çekirge istilası nerede? Şubat ayında çok sayıda ülke çekirge sürüsüyle karşı karşıya kaldı. Hindistan ve Çin'de görülen çekirge istilasının İran ve Irak'ta da görülmesinin ardından en çok merak edilenlerden biride, çekirge sürüsünün Türkiye'ye gelip gelmediği oldu. Peki, çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?

Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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