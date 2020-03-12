Sağlık Bakanlığı 4 kadroda 154 personel alımı yapıyor! 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı, AB projesi kapsamında 4 kadroda toplam 154 personel alımı yapıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, 42 diş hekimi, 31 psikolog, 31 sosyal çalışmacı ve 50 tercüman alınacak. İlanda başvuruya dair tüm detaylar bildirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 12.03.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 16:01
Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığı SIHHAT projesi kapsamında 154 personel alımı gerçekleştirecek. AB tarafından finans edilen projede görevlendirilecek 154 personel, diş hekimi, psikolog, sosyal çalışmacı ve tercüman kadrolarından oluşacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? DİŞ HEKİMİ
Genel İş Tanımı:
Proje kapsamında faaliyet gösteren Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerinde, genel diş hekimliği kapsamında tanımlanan hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde vermek.
Gerekli hallerde hastaların klinik randevularını düzenlemek ve takip etmek. Tedavisi düzenlenen hastaların takibini yapmak. Okul sağlığı ve tarama/eğitim programlarına katkı ve katılım sağlamak. Verilen hizmetin kalitesini artırma yönünde iş ve işlemleri yaparak hasta memnuniyetini sağlamak. Proje çalışma planına uygun olarak eğitim, toplantı ve seminerlere katılım sağlamak, talep edildiğinde görevi ile ilgili sunum ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek. Sunduğu hizmetlerle alakalı kayıtları tutmak. İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilgili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
Adaylarda Aranılan Nitelikler:
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre Türkiye'de Diş Hekimliği yapabilme niteliklerine haiz olmak.
Alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. İletişim yönü güçlü, pozitif olmak. Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek. İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir. Yabancılara yönelik sağlık hizmeti veren projelerde en az 1 yıl görev almış olmak tercih sebebidir. Diş hekimliği uzmanlık dallarından birinde eğitimini tamamlamış olmak tercih sebebidir. PSİKOLOG
Genel İş Tanımı:
Danışanlara ve/veya psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlara bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.
Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek. Riskli ve duyarlı gruplara psikolojik destek sağlanmasında görev almak. Ruhsal veya fiziksel hastalık, intihar, ihmal, istismar veya şiddet şüphesi olduğunda gerekli bildirim ve yönlendirmeyi yapmak. Farklı ihtiyaçlara yönelik (yaş, cinsiyet ve incinebilirlik durumları göz önünde bulundurularak) destek grupları oluşturmak ve yürütmek. Psikososyal beceri eğitimleri vermek. Danışan ve ailelerine psiko-eğitim vermek. Gerekli görüldüğünde psikometrik değerlendirme yapmak ve gelişimini takip etmek. Danışanların psikososyal müdahale programlarını takip etmek. Gerekli durumlarda saha ve ev ziyaretlerine katılmak. Saha ziyaretlerinde yapılan tespitleri (hayati tehlike, psikiyatri konsultasyonu ve/veya ileri tetkik ve/veya tedavi ihtiyacı tespitinde) mesleki görüş belirtilerek ilgili kliniklere yönlendirmek. Danışanların ihtiyaçları doğrultusunda, ekibin diğer üyeleriyle koordinasyon içerisinde çalışmak. Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak, istatistiksel bilgilerin toplanmasında görev almak. Görev alanına giren konularda diğer kurumlarla ilişki kurmak. Toplum ruh sağlığını korumaya/iyileştirmeye yönelik faaliyetlere katılmak ve katkı sağlamak; belli gruplara karşı toplumda oluşan damgalama karşıtı çalışmalar yapmak. İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilişkili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.