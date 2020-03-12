Sağlık Bakanlığı 4 kadroda 154 personel alımı yapıyor! 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

PSİKOLOG

Genel İş Tanımı:

Danışanlara ve/veya psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlara bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.

Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek.

Riskli ve duyarlı gruplara psikolojik destek sağlanmasında görev almak.

Ruhsal veya fiziksel hastalık, intihar, ihmal, istismar veya şiddet şüphesi olduğunda gerekli bildirim ve yönlendirmeyi yapmak.

Farklı ihtiyaçlara yönelik (yaş, cinsiyet ve incinebilirlik durumları göz önünde bulundurularak) destek grupları oluşturmak ve yürütmek.

Psikososyal beceri eğitimleri vermek.

Danışan ve ailelerine psiko-eğitim vermek. Gerekli görüldüğünde psikometrik değerlendirme yapmak ve gelişimini takip etmek.

Danışanların psikososyal müdahale programlarını takip etmek.

Gerekli durumlarda saha ve ev ziyaretlerine katılmak.

Saha ziyaretlerinde yapılan tespitleri (hayati tehlike, psikiyatri konsultasyonu ve/veya ileri tetkik ve/veya tedavi ihtiyacı tespitinde) mesleki görüş belirtilerek ilgili kliniklere yönlendirmek.

Danışanların ihtiyaçları doğrultusunda, ekibin diğer üyeleriyle koordinasyon içerisinde çalışmak.

Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak, istatistiksel bilgilerin toplanmasında görev almak.

Görev alanına giren konularda diğer kurumlarla ilişki kurmak.

Toplum ruh sağlığını korumaya/iyileştirmeye yönelik faaliyetlere katılmak ve katkı sağlamak; belli gruplara karşı toplumda oluşan damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.

İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilişkili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.