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Yunan polisinin mültecilere zulmü sürüyor! Gaz bombasının etkisi artsın diye fan çalıştırdılar

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda rüzgarın yön değiştirmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte ettiği fanı çalıştırmaya başladı. Attıkları gazın kendilerine dönmemesi ve daha fazla sığınmacıya ulaşmasını amaçlayan Yunan güvenlik güçleri, bölgede kullandığı orantısız gücü her gün biraz daha artırıyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 12:19
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Yunan polisinin mültecilere zulmü sürüyor! Gaz bombasının etkisi artsın diye fan çalıştırdılar

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

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Yunan polisinin mültecilere zulmü sürüyor! Gaz bombasının etkisi artsın diye fan çalıştırdılar

Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

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Yunan polisinin mültecilere zulmü sürüyor! Gaz bombasının etkisi artsın diye fan çalıştırdılar

Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.

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Yunan polisinin mültecilere zulmü sürüyor! Gaz bombasının etkisi artsın diye fan çalıştırdılar

Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.

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Yunan polisinin mültecilere zulmü sürüyor! Gaz bombasının etkisi artsın diye fan çalıştırdılar

Yunan sınır birliklerinin gazı attıktan sonra fanı çalıştırması görüntülere de yansıdı.