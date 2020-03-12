Yunan polisinin mültecilere zulmü sürüyor! Gaz bombasının etkisi artsın diye fan çalıştırdılar

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda rüzgarın yön değiştirmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte ettiği fanı çalıştırmaya başladı. Attıkları gazın kendilerine dönmemesi ve daha fazla sığınmacıya ulaşmasını amaçlayan Yunan güvenlik güçleri, bölgede kullandığı orantısız gücü her gün biraz daha artırıyor.