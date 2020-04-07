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SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?
Af yasasında son dakika gelişmesi... Yüzbinlerce mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği af yasasında son viraja girildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında infaz düzenlemesi çalışmaları hızlandırılmıştı. Geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen af yasası bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Gözler af yasasının çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak? Hangi suçlara af gelecek, hangi suçlara gelmeyecek? Ceza infaz indiriminden kimler faydalanacak? Af yasası çıktı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 10:22Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 10:30