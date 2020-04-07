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Haberler Galeri SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?

SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?

Af yasasında son dakika gelişmesi... Yüzbinlerce mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği af yasasında son viraja girildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında infaz düzenlemesi çalışmaları hızlandırılmıştı. Geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen af yasası bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Gözler af yasasının çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak? Hangi suçlara af gelecek, hangi suçlara gelmeyecek? Ceza infaz indiriminden kimler faydalanacak? Af yasası çıktı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 10:30
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SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?

Son dakika... AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek. Yeni düzenlemeye göre 90 bin mahkuma tahliye yolu görülüyor. Teklif hazırlanırken toplumun hassasiyeti göz önünde bulunduruldu. Cinsel suçlar, uyuşturucu, kasten adam öldürme kadına şiddet ve terör suçlarına af veya ceza indirimi uygulanmayacak. Peki, af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi nasıl olacak? Ceza infaz indiriminden kimler faydalanacak? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

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SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?

AF YASASI ÇIKTI MI?

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yüzbinlerce mahkum ve aileleri Meclis'ten gelecek müjdeli habere kilitlendi. Kanun teklifinin yasalaşacağı tarih belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?

İNFAZ PAKETİNE NELER VAR?

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan teklife göre, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

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SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?

İnfaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

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SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.