Türkiye koronavirüs canlı harita! İl il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? 7 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Türkiye il il koronvirüs vaka sayısı kaç? Türkiye'de kaç kişi hayatını kaybetti? Dünya geneli ve Türkiye corona virüsü canlı harita sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Dünya genelinde en çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs günlük test sayısı 20 bini aştı. Peki, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 7 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı Türkiye koronavirüs haritası...