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Türkiye koronavirüs canlı harita! İl il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? 7 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
Son dakika... Türkiye'de il il koronavirüs vaka sayısı kaç? Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de ilk defa 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında titizlikle çalışıyor. Türkiye'de günlük koronavirüs test sayısı 20 bini aştı. Dünya genelinde corona virüsü bulaşan kişi sayısı 1 milyon 348 bini aşarken, 74 bin 834 kişi hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 7 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı Türkiye koronavirüs haritası...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 11:08
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