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Haberler Galeri Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

Son dakika... İnfaz yasasında son aşamaya gelindi. İnfaz yasası, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı. 2018 yılında MHP'nin gündeme getirdiği kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. İnfaz yasasına ilişkin kanun teklifi 70 maddeden oluşuyor ve 11 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor. Peki, af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Ceza infaz düzenlemesinde af yasası son dakika gelişmesi! TBMM gündemine geldi |Video CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE FLAŞ GELİŞME! |VİDEO

Giriş Tarihi: 03.04.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:42
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Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

Son dakika haberi... Af yasası ne durumda? Af yasası çıktı mı? Koronavirüs salgını sonrası af yasası ile ilgili çalışmalar hızlandı. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasası 70 maddeden oluşuyor ve 11 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 70 maddeden oluşan infaz düzenlemesinin ayrıntılarını açıklamıştı. Peki, af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

AF YASASI NE DURUMDA?

İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. İnfaz yasasının komisyondan geçerek, TBMM Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından yasanın ne zaman çıkacağı konusunda tarih netleşecek. Konu ile ilgili ayrıntıları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarıyla sistemin detayları belli oldu:

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Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

- Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.

- Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

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Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

- Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.

- Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.