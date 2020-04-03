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Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?
Son dakika... İnfaz yasasında son aşamaya gelindi. İnfaz yasası, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı. 2018 yılında MHP'nin gündeme getirdiği kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. İnfaz yasasına ilişkin kanun teklifi 70 maddeden oluşuyor ve 11 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor. Peki, af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.04.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:42
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