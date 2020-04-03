Son dakika: Af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 Af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

Son dakika haberi... Af yasası ne durumda? Af yasası çıktı mı? Koronavirüs salgını sonrası af yasası ile ilgili çalışmalar hızlandı. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasası 70 maddeden oluşuyor ve 11 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 70 maddeden oluşan infaz düzenlemesinin ayrıntılarını açıklamıştı. Peki, af yasası ne durumda? Ceza infaz indirimi çıktı mı? 2020 af kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...