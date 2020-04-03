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sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika... TUS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 23 Şubat'ta gerçekleştirilen TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan adaylar 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. TUS tercihlerinin sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, TUS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TUS tercih sonuçları...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 15:37
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sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

TUS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri 25-31 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Tercih bildirimlerini yapan adaylar sonuçları heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, 2020 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sonuc.osym.gov.tr giriş ile TUS tercih sonuçları...

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sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLADI

2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre, tercih yapan 6 bin 916 adaydan 6 bin 155 kontenjana 4 bin 875 aday yerleşti, 1.280 kontenjan boş kaldı.

2020 TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

TUS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Aşağıdaki linke tıklayarak 2020 TUS kontenjanları ile taban puanları bilgisine ulaşabilirsiniz.

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

TUS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

23 Şubat 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.50'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

TUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.