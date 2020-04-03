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sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Son dakika... TUS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 23 Şubat'ta gerçekleştirilen TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan adaylar 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. TUS tercihlerinin sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, TUS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TUS tercih sonuçları...
Giriş Tarihi: 03.04.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 15:37
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