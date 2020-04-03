Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı yaş sınırı kaç oldu? Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüse karşı birçok ülkeden daha önce sıkı tedbirler alan Türkiye'de 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgınında son durumu görüşmek için toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla katıldığı toplantının ardından açıklama yapacak. Sokağa çıkma yasağında yaş sınırının değişeceği konuşuluyor. Peki, sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte son gelişmeler...