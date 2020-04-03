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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Son dakika haberi... Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Sokağa çıkma yasağının 60 yaşa çekileceği ve 18 yaş altı çocuklar için yasak geleceği konuşuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak. Peki, sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 17:40
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