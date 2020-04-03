03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Son dakika haberi... Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Sokağa çıkma yasağının 60 yaşa çekileceği ve 18 yaş altı çocuklar için yasak geleceği konuşuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak. Peki, sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Giriş Tarihi: 03.04.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 17:40
  • 1
  • 23
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı yaş sınırı kaç oldu? Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüse karşı birçok ülkeden daha önce sıkı tedbirler alan Türkiye'de 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgınında son durumu görüşmek için toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla katıldığı toplantının ardından açıklama yapacak. Sokağa çıkma yasağında yaş sınırının değişeceği konuşuluyor. Peki, sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte son gelişmeler...

  • 2
  • 23
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

60 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, 65 yaş üstü olarak belirlenen sokağa çıkma sınırlandırmasının 60 yaşa çekileceği, 18 yaş altı çocukların sokağa çıkmalarının yasaklanması planlanıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 23
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLİM KURULU'NDAN VİDEO KONFERANSLI TOPLANTI

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

  • 4
  • 23
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

  • 5
  • 23
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyona ulaşırken, can kaybı 51 bini, iyileşenlerin sayısı ise 210 bini geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 760 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 13 bin 915'e yükseldi. İtalya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 242'ye, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 278'e çıktı.