Son dakika... Hafta sonu yasakları kalktı mı? Bu hafta sonu yasak var mı? Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilmişti. Yılbaşı yasağının sona ermesinin ardından milyonlarca vatadaş, bu hafta sonu yasakların devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, hafta sonu yasakları kalktı mı? 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı mı? İşte haberin detayları...