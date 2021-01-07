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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu yasakları kalktı mı? 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı mı? Son dakika: Hafta sonu yasakları kalktı mı? 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı mı?
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 81 il genelinde uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği konusunda araştırmalar sürüyor. Yılbaşı yasağının sona ermesinin ardından gözler bu hafta sonuna çevrildi. Peki, hafta sonu yasakları kalktı mı? 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 12:13
Son dakika... Hafta sonu yasakları kalktı mı? Bu hafta sonu yasak var mı? Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilmişti. Yılbaşı yasağının sona ermesinin ardından milyonlarca vatadaş, bu hafta sonu yasakların devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, hafta sonu yasakları kalktı mı? 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?
Hafta sonu yasakları devam ediyor. Kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek. Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 9-10 OCAK...
Bu hafa sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 8 Ocak Cuma saat 21.00'de başlayacak kısıtlama, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.