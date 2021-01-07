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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak?
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı mekanların faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Kafe, lokanta ve restoranlar sadece paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet verebiliyor. Kahvehaneler ve halı sahalar ise geçici süreliğine kapatılmıştı. Şimdi ise gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 10:15
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Bayram sonrası ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısında artış görülmüştü. Hayata geçirilen kısıtlamalar sonrası vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, kafelerin hangi tarihte normale döneceği oldu. Peki, 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kafeler, çay bahçesi, lokanta, restoran, kıraathane gibi kısıtlamaya dahil olan mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz bilinmiyor. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında söz konusu kısıtlamlara ilişkni detaylaırn ele alınması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ÖNLEMLERE UYULMASI KOVİD-19'UN YAYILMASINI ENGELLEMEDE KİLİT ROL OYNUYOR
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan sokak kısıtlamaları ve tedbirlerin vaka ve hasta sayısında ciddi bir düşüş sağladığını söyledi.
Prof. Dr. Üstündağ, vatandaşların kurallara riayet ederek toplum sağlığının korunmasına yardımcı olması gerektiğini ifade etti.
Alınan tedbirler sayesinde vaka ve hasta sayılarında gözle görülür bir düşüş olduğuna dikkati çeken Üstündağ,
"Bir süre önce hem PCR pozitif hem de klinik vaka gösteren hasta sayılarında bir artış meydana geldi. Gerek hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastalar gerekse yoğun bakımda yatan hastaların sayısında artış oldu. Kısıtlamaların uygulamaya sokulması ve halkımızın da tedbir ve kurallara dikkatle uymasıyla gerek olgu sayılarında gerekse yatarak tedavi gören hasta sayılarında azalma oldu." dedi.
Üstündağ, alınan tedbirlerin yanında önlemlere riayet edilmesinin hastalığın yayılmasını engellemede kilit rol oynadığını dile getirdi.
Önlemlere titizlikle uyulmasıyla virüsün bulaş yollarının kesildiğini anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:
"Kısıtlamalar önemli ancak bunun yanında kişilerin kendilerinin alacağı tedbirler de çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkatle uymamız lazım. Kısıtlama olsun olmasın, kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından kurallara uymalıyız. Zaruri ihtiyaçlar haricinde kalabalıklara karışmamak gerekli. Bu başarının kalıcı olması için dikkatli olmalıyız. Aşıların devreye girmesiyle toplumsal bağışıklık da meydana gelsin ve bu hastalığı kontrol altına almış olalım."