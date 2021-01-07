Önlemlere titizlikle uyulmasıyla virüsün bulaş yollarının kesildiğini anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Kısıtlamalar önemli ancak bunun yanında kişilerin kendilerinin alacağı tedbirler de çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkatle uymamız lazım. Kısıtlama olsun olmasın, kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından kurallara uymalıyız. Zaruri ihtiyaçlar haricinde kalabalıklara karışmamak gerekli. Bu başarının kalıcı olması için dikkatli olmalıyız. Aşıların devreye girmesiyle toplumsal bağışıklık da meydana gelsin ve bu hastalığı kontrol altına almış olalım."