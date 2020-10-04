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MEB son dakika! Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...
Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni genelgenin açıklanması, okulların açılacağı tarihi bekleyen öğrencileri heyecanlandırdı. Ekim ayına girdiğimiz günlerde milyonlarca öğrenci MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bakanlık tarafından açıklanan gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 04.10.2020 20:12Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 20:18