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Haberler Galeri MEB son dakika! Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

MEB son dakika! Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni genelgenin açıklanması, okulların açılacağı tarihi bekleyen öğrencileri heyecanlandırdı. Ekim ayına girdiğimiz günlerde milyonlarca öğrenci MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bakanlık tarafından açıklanan gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 20:18
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MEB son dakika! Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, meslek liseleri yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka durumuna göre önümüzdeki haftalarda okulların açılmasına yönelik adımların atılacağının sinyalleri gelmişti. Milyonlarca öğrenci gelecek açıklamayı beklerken, eğitim ve öğretim kademeli olması bekleniyor. İşte, Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

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MEB son dakika! Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

5 EKİM'DE HANGİ LİSELER AÇILIYOR? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

DERSLER KAÇ DAKİKA OLACAK? İŞTE DERS VE TENEFFÜS SÜRELERİ...

Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman, yarın açılıyor mu? Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.