HaberlerGaleriSon dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Son dakika... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:29Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:36