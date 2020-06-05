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Haberler Galeri Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Son dakika... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:36
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Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu 15 ilde uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

"Sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi. Özellikle daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur, daha net bir karar. Bilim Kurulu'nun önerisi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu, gelecek hafta bu netleşmiş olur."

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Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Koca, büyüklerin ve gençlerin bu kısıtlılığına, bu fedakarlığına son vermenin tedbirlere uyulmasıyla doğru orantılı olduğunu yineledi.

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Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.