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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım 7'nci gününde!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınarak, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemi 7'nci günde de devam etti. Depo ve kazan dairesinin ardından müştemilattaki yıkım çalışmaları sürüyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:14
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım 7'nci gününde!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım 7'nci gününde!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım 7'nci gününde!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım 7'nci gününde!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım 7'nci gününde!