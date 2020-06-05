Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?

Son dakika haberi... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlanmıştı. Başkan Erdoğan, kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 14:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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