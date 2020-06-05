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Haberler Galeri Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?

Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?

Son dakika haberi... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlanmıştı. Başkan Erdoğan, kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 14:04
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu 15 ilde kısıtlama uygulanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bu hafta sonu kısıtlamanın devam edeceği bildirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamanın devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

6-7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Başkan Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini açıkladı.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?

Başkan Erdoğan,Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı." dedi.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?

Erdoğan, " Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. " mesajını verdi.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?

"KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRDİK"

Başkan Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti." açıklamasını yaptı.