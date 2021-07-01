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Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
Sinema salonları açıldı mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00 itibarıyla başlamasıyla sona erdi. Bu gelişmelerin ardından gözler sinema salonlarına çevrildi. Sinemaya gitmek isteyen vatanadaşlar, bugün salonların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı? İşte cevaplar...