Sinemalar açıldı mı? Türkiye genelinde bugünden itibaren üm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başladı. Üçüncü kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de sinema salonları oldu. Peki, sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı? İşte ayrıntılar...