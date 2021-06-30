Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz itibariyle Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlar uygulanmaya başlayacak. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde genelge yayınlanmıştı. Vatandaşlar bu gece sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. 30 Haziran itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında gözler 1 Temmuz'a çevrildi. İşte, Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...