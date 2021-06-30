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Haberler Galeri Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yasakların 1 Temmuz'da kaldırılacağı açıklanmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece bitip bitmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili genelge yayınlamıştı. 1 Temmuz itibariyle alınan kararlar uygulanmaya başlayacak. İşte, Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 23:35
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Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz itibariyle Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlar uygulanmaya başlayacak. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde genelge yayınlanmıştı. Vatandaşlar bu gece sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. 30 Haziran itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında gözler 1 Temmuz'a çevrildi. İşte, Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

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Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, yasaklar 1 Temmuz Perşembe itibariyle kalkacak. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili genelgeye geçtiğimiz günlerde paylaştı.

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Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

YASAKLAR KALKTI MI? HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

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Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek. Bu hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı yok.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.