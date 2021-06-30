01 Temmuz 2021, Perşembe
ANA SAYFA
Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yasakların 1 Temmuz'da kaldırılacağı açıklanmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece bitip bitmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili genelge yayınlamıştı. 1 Temmuz itibariyle alınan kararlar uygulanmaya başlayacak. İşte, Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 23:35
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9