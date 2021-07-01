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Haberler Galeri Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!

Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!

Türkiye savunma alanında yaptığı yerli ve milli hamlelerle, önemli ülkelerle rekabet edecek boyuta geldi. Birçok ülkenin talip olduğu Türk yapımı silahlar, sipariş üstüne sipariş alıyor. Son olarak, Türk savunma sanayisi firmalarının iş birliğiyle geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracatı Kosova'ya yapıldı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 11:46
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Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!
Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!

TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ENVANTERİNDE GÖREV YAPIYOR
Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen Vuran 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç bir süredir Türk güvenlik güçlerinin envanterinde görev yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!
Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve operasyonel kabiliyetlerine yönelik girdileri ve geri dönüşleri doğrultusunda Vuran 4x4'ün farklı konfigürasyonları geliştirildi. Bu kapsamda, BMC ve ASELSAN tarafından geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı da güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

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Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!
Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!

YURT DIŞINA TESLİMAT
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu muharebe tecrübesi ve vizyonunun Türk savunma sanayisinin dinamikleriyle buluşturularak Türk mühendisleri tarafından ürüne dönüştürülmesiyle ortaya çıkan Vuran 4x4 Havan Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri referansıyla yurt dışında da ilgi gördü.

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Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!
Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!

İMZALAR ATILDI
Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracat haberi de Kosova'dan geldi. Son dönemde Balkanlar'a yönelik gerçekleştirdiği ihracat
başarılarına bir yenisini ekleyen BMC, Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk yurt dışı satışını Kosova Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında gerçekleştirdi.

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Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!
Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!

Vuran 4x4 Havan Aracı'ndan ilk etapta 2 adet üretilip teslim edilecek. Araçların üretimi BMC ve ASELSAN ortaklığında yapılacak.