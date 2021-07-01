Yerli savunma sanayi şaha kalktı! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da!

Türkiye savunma alanında yaptığı yerli ve milli hamlelerle, önemli ülkelerle rekabet edecek boyuta geldi. Birçok ülkenin talip olduğu Türk yapımı silahlar, sipariş üstüne sipariş alıyor. Son olarak, Türk savunma sanayisi firmalarının iş birliğiyle geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracatı Kosova'ya yapıldı.