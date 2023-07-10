SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...

"Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu 2023?" sorusu günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Haziran ayında sigaraya gelen zammın ardından 10 Temmuz tarihinde 5 TL daha zam yapıldı. Özellikle sigara tiryakileri hangi sigaranın ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 08:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL